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МИД России заявил о существовании НАТО по схемам холодной войны
Политика
МИД России заявил о существовании НАТО по схемам холодной войны
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 23 октября. НАТО вновь вернулась к схемам холодной войны, проделав путь эволюции. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам дипломата, Североатлантический альянс продолжает жить в мире, где необходимо бороться с так называемой «угрозой с Востока».

«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока»», — отметил Александр Грушко на телевидении.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва никогда не стремилась к ухудшению отношений с НАТО. По словам министра, российская сторона будет ждать от Альянса шагов по улучшению связей.

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нато мид грушко
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