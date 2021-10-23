Владельцы машин в РФ могут столкнуться с рядом ограничений во время нерабочей недели

Москва, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Принятое решение может отразиться на планах автомобилистов, сообщает Autonews.ru.

Российская ассоциация дилеров (РОАД) сообщила, что автосалоны перейдут на удаленный режим. Сотрудники центров будут передавать клиентам заказанные ранее автомобили. Но сами отделения закроются для посещения.

Глава Гильдии операторов технического осмотра транспортных средств при Московской ТПП Игорь Волчек заметил, что частные шиномонтажные сервисы намерены проложить свою работу. Он пояснил, что автомобилисты приезжают к СТО для получения значимой услуги.

«Скопления людей у нас нет — оставляешь машину, ее проверяют. На крайний случай можно проверить QR-коды», — сказал Волчек.

Заместитель главного редактора издания «За рулем» Никита Гудков рассказал о плюсах и минусах установлении допшипов на зимнюю резину. Он подчеркнул, модернизация может быть оправдана, если водитель хочет продлить эксплуатацию колес. Но если на шинах есть повреждения, то подобные действия могут сказаться на поведении автомобиля на скользкой дороге.