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Роскосмос показал на видео испытания боевого робота «Маркер» на космодроме Восточный
Армия
Роскосмос показал на видео испытания боевого робота «Маркер» на космодроме Восточный
Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 23 октября. Российский боевой робот «Маркер» в рамках испытаний провел самостоятельное патрулирование на космодрома Восточный. В испытаниях была задействована модификация на колесном шасси, которая оснащена универсальным оптико-электронным модулем.

«Маркер» самостоятельно перемещался по территории космодрома, объезжая препятствия на пути следования. Машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, а также производила мониторинг целостности периметра.

Стоит отметить, что Роскосмос в порядке эксперимента интегрировал робототехническую платформу «Маркер» в систему охраны космодрома. Результаты испытаний открывают перспективу по созданию робототехнических средств, предназначенных для охраны особо важных государственных объектов.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.

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россия маркер боевой робот
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