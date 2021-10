Издание Empire опубликовало новые кадры из предстоящего фильма о Человеке-пауке

Лос-Анджелес, 23 октября. Новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» появились в Сети. Изображения из предстоящей ленты обнародовал журнал Empire.

На одном из кадров можно увидеть супергероя в исполнении Тома Холланда, который, судя по позе, готовится к схватке. На втором изображении Человек-паук убегает по мосту от одного из своих главных врагов — Доктора Осьминога, известного также как Отто Октавиус. В погоне за противником антагонист отбрасывает в сторону автомобиль.

Spider-Man: No Way Home is «Spider-Man: Endgame», director Jon Watts tells Empire.



Read more about the film's ambition, the return of Alfred Molina's Doc Ock, and see brand new exclusive images here: https://t.co/YTKQBLjJIZ pic.twitter.com/5rldDvp3Gf