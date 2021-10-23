Издание Empire опубликовало новые кадры из предстоящего фильма о Человеке-пауке

Лос-Анджелес, 23 октября. Новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» появились в Сети. Изображения из предстоящей ленты обнародовал журнал Empire.

На одном из кадров можно увидеть супергероя в исполнении Тома Холланда, который, судя по позе, готовится к схватке. На втором изображении Человек-паук убегает по мосту от одного из своих главных врагов — Доктора Осьминога, известного также как Отто Октавиус. В погоне за противником антагонист отбрасывает в сторону автомобиль.

Spider-Man: No Way Home is «Spider-Man: Endgame», director Jon Watts tells Empire.



Read more about the film's ambition, the return of Alfred Molina's Doc Ock, and see brand new exclusive images here: https://t.co/YTKQBLjJIZ pic.twitter.com/5rldDvp3Gf — Empire Magazine (@empiremagazine) October 23, 2021

Человек-паук стал главной темой нового выпуска Empire. На обложке издания красуется изображение супергероя, стоящего спиной к читателям. Вторая обложка, ставшая эксклюзивом для подписчиков, выполнена в стиле поп-арт. Помимо головы Человека-паука в центре, на картинке можно разглядеть щупальца Осьминога, кулак Песочного человека, плазменную гранату Зеленого Гоблина и молнию Электро.

empireonline.com / Empire

Российская премьера ленты «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на 16 декабря. Том Холланд намекал, что может больше не вернуться к роли супергероя после этого фильма.