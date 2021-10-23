Менее 3% русскоязычных блогеров оформлены как самозанятые или ИП

Москва, 23 октября. Абсолютное большинство блогеров Рунета сотрудничают с рекламодателями как физические лица, пишет РБК со ссылкой на сервис Solar Staff. Как оказалось, только менее 3% блогеров оформлены как индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Аналитики также обратили внимание, что стоимость рекламы отличается в зависимости от налогового статуса. Услуги блогера со статусом ИП обойдутся рекламодателям в среднем в 109,3 тысячи рублей, самозанятого — в 20,2 тысячи, а физлица — в 8,6 тысячи.

Исследователи объясняют низкую долю блогеров со статусом ИП тем, что для большинства интернет-пользователей ведение аккаунта в соцсетях остается хобби. Статус ИП обычно оформляют те, для кого блог становится основным бизнесом.

«Многие не оформляют ИП, потому что это все-таки люди творческие, они не хотят связываться с бухгалтерией, с ведением отчетов. Кроме того, существуют заказчики рекламы, в основном маленькие компании, которым легче перекинуть деньги на карту. Такие клиенты даже при сотрудничестве с ИП будут пытаться договориться на черную оплату», — объяснил гендиректор Единого агентства блогеров Владимир Алексеев.

Юрист бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко добавил, что форомат работы, при котором блогер работает как физическое лицо, абсолютно законен. Он напомнил, что в таком случае уплачивается обычный налог на доход физического лица в размере 13%. Но крупным агентствам невыгодно работать с физлицами, так как налоговая ставка в таком случае в два раза выше, чем для самозанятых или ИП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил об отсутствии у властей планов менять НДФЛ в ближайшие три года. НДФЛ является основным видом прямых налогов, уплачиваемых россиянами.