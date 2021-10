Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики

Тапачула, 23 октября. Больше шести тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, отправились из мексиканского города Тапачула, который находится на юге, в столицу страны — Мехико. Они планируют требовать от властей защиты своих прав и урегулирования статуса.

Беженцы начали свой путь около восьми утра (16:00 по Москве) из Тапачулы, где накануне провели специальные бдения в местном парке Двухсотлетия. Они намерены пройти больше тысячи километров до столицы страны. Беженцев сопровождают активисты из правозащитных организаций Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») и Dignificacion Humana («Человеческое достоинство»). Сообщается, что караван движется медленно и отдыхает каждые пять километров, чтобы женщины и дети не отставали.

Беженцы в столице хотят просить мексиканские власти урегулировать свой статус нахождения в стране и обеспечить их правами.

