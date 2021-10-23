Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 20:54
20:53
Армия
«Калашников» показал на видео обновленный пистолет-пулемет ППК-20
20:52
Происшествия
Пьяный мужчина без прав спровоцировал ДТП с двумя маршрутками в Челябинске
20:52
Армия
Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
20:50
Наука
Ученые Гавайского университета обнаружили новую «планету-младенца» в облаке Тельца
20:49
Весь мир
В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
20:39
Весь мир
Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
20:39
Весь мир
Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
20:37
Весь мир
ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
20:33
Весь мир
Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
20:32
Общество
Соловьев сравнил поведение Собчак и Болдуина после смертельных трагедий
Все новости

Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:41
Весь мир
Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
Pr Scr twitter.com  /  @M_RSeccion

Тапачула, 23 октября. Больше шести тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, отправились из мексиканского города Тапачула, который находится на юге, в столицу страны — Мехико. Они планируют требовать от властей защиты своих прав и урегулирования статуса.

Беженцы начали свой путь около восьми утра (16:00 по Москве) из Тапачулы, где накануне провели специальные бдения в местном парке Двухсотлетия. Они намерены пройти больше тысячи километров до столицы страны. Беженцев сопровождают активисты из правозащитных организаций Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») и Dignificacion Humana («Человеческое достоинство»). Сообщается, что караван движется медленно и отдыхает каждые пять километров, чтобы женщины и дети не отставали.

Беженцы в столице хотят просить мексиканские власти урегулировать свой статус нахождения в стране и обеспечить их правами.

По данным из социальных сетей, мексиканские власти расставили на пути следования беженцев военных для соблюдения порядка.

В начале октября лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов, который будет насчитывать до 60 тысяч человек.

Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
сша мексика караван мигрантов
Комментировать