Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики

Тапачула, 23 октября. Больше шести тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, отправились из мексиканского города Тапачула, который находится на юге, в столицу страны — Мехико. Они планируют требовать от властей защиты своих прав и урегулирования статуса.

Tapachula (México), 23 oct (EFE).- Unos 6.000 migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, arrancaron este sábado una caravana desde el municipio mexicano de Tapachula, frontera... https://t.co/pM7FZ1AXyY #caravanademigrantes #EEUU #Honduras — Diario La Tribuna (@LaTribunahn) October 23, 2021

Беженцы начали свой путь около восьми утра (16:00 по Москве) из Тапачулы, где накануне провели специальные бдения в местном парке Двухсотлетия. Они намерены пройти больше тысячи километров до столицы страны. Беженцев сопровождают активисты из правозащитных организаций Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») и Dignificacion Humana («Человеческое достоинство»). Сообщается, что караван движется медленно и отдыхает каждые пять километров, чтобы женщины и дети не отставали.

Беженцы в столице хотят просить мексиканские власти урегулировать свой статус нахождения в стране и обеспечить их правами.

Salen más de dos mil migrantes en #caravana de Tapachula a CDMX https://t.co/XsIxuJWJlm pic.twitter.com/PIyHDFeMJH — La Jornada San Luis (@JornadaSanLuis) October 23, 2021

NOW - Large migrant caravan has left Tapachula, Mexico for the US.pic.twitter.com/EprRkn62iv — Disclose.tv (@disclosetv) October 23, 2021

По данным из социальных сетей, мексиканские власти расставили на пути следования беженцев военных для соблюдения порядка.

Enfrentamiento en puerta entre la Guardia Nacional y la caravana de migrantes que ha salido de #Tapachula. El gobierno usa la #GN para la contención de un fenómeno mundial en lugar de cerrar la frontera. La sangre puede llegar al río. pic.twitter.com/9j2rOfnEvK — Enoc Hdez (@enochdez) October 23, 2021

В начале октября лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов, который будет насчитывать до 60 тысяч человек.