Уличный художник пожаловался на уничтожение барельефа с Лукашенко в образе Медузы Горгоны

Санкт-Петербург, 23 октября. Коммунальные службы Петербурга убрали барельеф с лицом белорусского президента Александра Лукашенко в образе Медузы Горгоны с фасада здания на Пушкинской улице. Об этом сообщил создатель работы, московский уличный художник Zoom.

По его словам, ликвидация творческой работы была ожидаема, однако художника удивила оперативность работы коммунальных служб. Барельеф не провисел на здании и суток.

«Ну ладно, в скоротечности жизни стритарта и есть его прелесть. Новой работы по Лукашенко не планируется, по крайней мере, в ближайшее время. У меня была идея, я ее реализовал, она прозвучала. Точка», — констатировал художник в интервью изданию «Подъем».

instagram.com / @zoomstreetart

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга позже проинформировала, что демонтаж барельефа с лицом президента Белоруссии провели 22 октября. По поводу розыска автора информация не поступала.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что звезды шоу-бизнеса и российские политики встали на защиту граффити с изображением певца Игоря Талькова в Петербурге. В частности, актер Никита Джигурда и депутат Госдумы Виталий Милонов уже объединились для защиты произведения уличного искусства. Парламентарий пообещал сделать все необходимое, чтобы сохранить граффити с Тальковым.