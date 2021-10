The Drive обнародовал спутниковые снимки поврежденной в Тихом океане подлодки ВМС США

Вашингтон, 23 октября. Получившая повреждения в акватории Тихого океана атомная подлодка ВМС США USS Connecticut попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. Об этом сообщает американское издание The Drive.

На снимке можно увидеть поврежденную субмарину, пришвартованную к пирсу на базе ВМС США, которая расположен на острове Гуам. Видимых повреждений у подлодки нет. При этом вблизи субмарины нет признаков какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

This is our first look at the USS Connecticut after its underwater collision:https://t.co/c5ruvkhmNn