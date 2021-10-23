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The Drive обнародовал спутниковые снимки поврежденной в Тихом океане подлодки ВМС США
Армия
The Drive обнародовал спутниковые снимки поврежденной в Тихом океане подлодки ВМС США
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas / Public Domain

Вашингтон, 23 октября. Получившая повреждения в акватории Тихого океана атомная подлодка ВМС США USS Connecticut попала на снимок космического аппарата компании Planet Labs. Об этом сообщает американское издание The Drive.

На снимке можно увидеть поврежденную субмарину, пришвартованную к пирсу на базе ВМС США, которая расположен на острове Гуам. Видимых повреждений у подлодки нет. При этом вблизи субмарины нет признаков какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил США сообщила, что американская подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане. В ведомстве отметили, что в результате инцидента ядерная силовая установка субмарины повреждений не получила. При этом 11 американских моряков получили травмы средней степени тяжести в результате столкновения подлодки.

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