Банги, 23 октября. Правительство Центральноафриканской Республики делает все возможное для восстановления стабильности в стране, считают аналитики Le Potentiel Centrafricain.

По словам журналистов, развернулась настоящая борьба между властями и боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Радикалы при поддержке отдельных государств коллективного Запада хотят любой ценой сохранить хаос и нестабильность в регионе, а также свести на нет все усилия правительства по установлению мира в республике. Сегодня ЦАР представляет собой политически сильную, экономически развивающуюся страну, в которой уровень безопасности во внутренних районах по-прежнему вызывает озабоченность в связи с действиями вооруженных группировок», — говорится в материале африканского СМИ.

Сотрудники издания предполагают, что урегулировать кризис может сплоченность среди центральноафриканцев и национальный язык санго. В настоящее время власти реализуют несколько программ по возвращению мира в регион, а также следуют разработанной и подписанной в Анголе дорожной карте по стабилизации обстановки.

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«Несмотря на постоянные атаки и антинародные действия боевиков, президент Фостен-Арканж Туадера объявил об одностороннем прекращении огня и призвал бандформирования сложить оружие, реинтегрируясь в общественное пространство. Но пока радикалы продолжают действовать: они нападают на гуманитарные конвои, убивают гражданских, лишают рядовых жителей доступа к продовольствию. Тем не менее в правительстве не отчаиваются и готовы дальше предпринимать все возможное для восстановления страны. Призываем население поддержать нашего лидера», — заключили в Le Potentiel Centrafricain.

Журналисты уверены, что в конечном итоге обстановка в ЦАР стабилизируется. Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера принял участие в онлайн-заседании Совета Безопасности ООН, во время которого поблагодарил Россию и Руанду, чьи специалисты оказали стране помощь в борьбе с радикалами CPC.