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Sony Pictures назвала даты выхода двух новых фильмов Marvel
Общество
Sony Pictures назвала даты выхода двух новых фильмов Marvel
wikipedia.org  /  Coolcaesar / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 23 октября. Студия Sony Pictures анонсировала выход двух новых фильмов из вселенной комиксов Marvel. Она назвала даты релизов, но не раскрыла, о каких конкретно лентах идет речь.

Как сообщил сотрудник The Hollywood Reporter Аарон Коуч, в календаре релизов Sony Pictures указано, что кинокартины Marvel выйдут 23 июня и 6 октября 2023 года. Пока студия активно работает над развитием вселенной Человека-паука. Например, недавно состоялась премьера второй части «Венома».

По данным ScreenRant, одним из новых фильмов студии по комиксам Marvel может стать «Женщина-паук» с Оливией Уайлд. Второй лентой может оказаться «Зловещая шестерка», над которой работают уже несколько лет.

В следующем году Sony выпустит фильм «Морбиус» с Джаредом Лето, а в начале 2023 года должна состояться премьера «Крейвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном. В разработке находится и сиквел анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные», который планируют выпустить в октябре 2022 года.

Ранее в Сети опубликовали сцену после титров из «Венома-2». Этот эпизод намекает, что инопланетный симбиот и Человек-паук в исполнении Тома Холланда находятся в одной вселенной.

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