Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 20:53
20:53
Армия
«Калашников» показал на видео обновленный пистолет-пулемет ППК-20
20:52
Происшествия
Пьяный мужчина без прав спровоцировал ДТП с двумя маршрутками в Челябинске
20:52
Армия
Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
20:50
Наука
Ученые Гавайского университета обнаружили новую «планету-младенца» в облаке Тельца
20:49
Весь мир
В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
20:39
Весь мир
Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
20:39
Весь мир
Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
20:37
Весь мир
ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
20:33
Весь мир
Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
20:32
Общество
Соловьев сравнил поведение Собчак и Болдуина после смертельных трагедий
Все новости

Турецкие клубы хотят арендовать российского форварда «Фиорентины» Кокорина
Спорт
Турецкие клубы хотят арендовать российского форварда «Фиорентины» Кокорина
Global Look Press  /  Maurizio Borsari/AFLO

Флоренция, 23 октября. Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Турецкие клубы «Аланьяспор» и «Адана Демирспор» хотят арендовать у «Фиорентины» 30-летнего российского форварда Александра Кокорина. Об этом информирует Eurostavka. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе этого года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Флоренции три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт экс-форвард сборной России с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в 3,5 миллиона евро.

Ранее член совета директоров столичного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи о переходе Арсена Захаряна в «Спартак». Накануне 18-летний полузащитник сделал три результативные передачи в матче РПЛ с подмосковными «Химками».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Турецкие клубы хотят арендовать российского форварда «Фиорентины» Кокорина
футбол турция кокорин аренда
Комментировать