Турецкие клубы хотят арендовать российского форварда «Фиорентины» Кокорина

Флоренция, 23 октября. Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Турецкие клубы «Аланьяспор» и «Адана Демирспор» хотят арендовать у «Фиорентины» 30-летнего российского форварда Александра Кокорина. Об этом информирует Eurostavka. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе этого года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Флоренции три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт экс-форвард сборной России с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в 3,5 миллиона евро.

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