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Американист Рогулев предсказал социальный взрыв в США после наплыва беженцев
Политика
Американист Рогулев предсказал социальный взрыв в США после наплыва беженцев
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Москва, 23 октября. Намерение США потратить миллиард долларов на переселение беженцев из Афганистана приведет к социальному взрыву в стране. «Гостеприимство» Белого дома является сомнительным, считает политолог Юрий Рогулев.

По мнению эксперта, широкий жест Вашингтона спровоцирует проблемы не только в Соединенных Штатах, но и в граничащих с Афганистаном странах. США не смогут принять всех нуждающихся.

«Наплыв беженцев через границы это одно, а тут нужно пересечь океан. В США смогут попасть только те, кто имеет некоторые средства и готовность к переезду. Думаю, американцы сулили гринкарты и обещали содействие не одной сотне тысяч афганцев», — сказал американист в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Юрий Рогулев напомнил, что после бегства американцев из Афганистана беженцев вывозили не только в США. Их перемещали во временные пункты, расположенные в Германии и Катаре. Теперь Вашингтону придется расселять мигрантов своими силами.

Недавно американские профильные ведомства начали расследовать вывод войск из Кабула. Работу проведут Госдеп, Пентагон, минздрав, соцслужбы и другие.

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мигранты сша афганистан
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