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MW: создание аналога советского перехватчика МиГ-25 оказалось недостижимым для США
Армия
MW: создание аналога советского перехватчика МиГ-25 оказалось недостижимым для США
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 23 октября. Самолетам ВВС США не удалось приблизиться к характеристикам советского сверхзвукового перехватчика МиГ-25. Об этом сообщает американское издание Military Watch.

МиГ-25 разрабатывался в разгар холодной войны, когда США и СССР стремились превзойти друг друга в гонке вооружений и создавали истребители, способные летать на экстремальных скоростях. Советский МиГ-25 установил мировые рекорды по высоте и скорости полета среди боевых самолетов. При этом США и по сей день не могут похвастаться подобными достижениями, передает «ПолитРоссия».

«Среди боевых самолетов МиГ-25 был самым быстрым из когда-либо разработанных, способным превзойти скорость в 3,2 единицы Маха», — говорится в публикации.

США пытались превзойти СССР и приступили к созданию собственного перехватчика. Разработку самолета осуществляли специалисты американской компании Lockheed Martin. Перехватчик назвали F-12, его планировали оснастить мощным радаром, способным обнаруживать воздушные цели на расстоянии более 800 километров. В конечном итоге Пентагон отказался от финансировать проект, поэтому история F-12 завершилась созданием трех прототипов.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара инициировала процедуру закупки у США многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16. По его словам, новые истребители значительно увеличат оборонный потенциал Турции, что также будет способствовать усилению НАТО.

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россия сша миг-25 перехватчик
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