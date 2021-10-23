Военный эксперт Усвяцов: Россия готова жестко ответить на усиление НАТО в Черном море

Москва, 23 октября. Военно-морской флот России не оставит без ответа усиление НАТО в Черноморском регионе. К такому выводу пришел капитан 1-го ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует увеличить присутствие своих сил в Черном море. По его словам, Черноморский регион представляет важное стратегическое значение для Альянса, так как там находятся страны-союзницы НАТО: Румыния, Болгария и Турция. Кроме того, в регионе находятся ближайшие партнеры Альянса — Грузия и Украина, передает «ПолитЭксперт».

Военный эксперт Борис Усвяцов назвал предсказуемыми действия Альянса, а также напомнил, что ВМФ РФ всегда стоит на страже морских рубежей России, поэтому за любым агрессивным шагом НАТО последует жесткий и решительный ответ.

«У нас задача простая — обеспечить безопасность России с южных направлений, поэтому Черноморский флот (ЧФ) усиливается. Группировка увеличена до того качественного и количественного состава, который обеспечивает задачи, поставленные верховным главнокомандующим. В ЧФ поступает современное вооружение, строятся корабли», — пояснил аналитик.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает военные силы к российским границам. По его словам, воинственные заявления европейских политиков и переброска войск Альянса к границам России свидетельствуют о нежелании Запада вести равноправный диалог с Москвой.