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Протестующие штурмовали офис официального информационного агентства в Хартуме
Весь мир
Протестующие штурмовали офис официального информационного агентства в Хартуме
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 23 октября. Протестующие штурмом взяли штаб-квартиру Суданского информационного агентства (SUNA), чтобы помешать проведению пресс-конференции представителями Центрального совета Сил Декларации свободы и перемен (СДСП).

Об этом в прямом эфире объявил директор SUNA Мухаммад Абдель Хамид. По его словам, после того как демонстранты напали на охранников офиса, он сразу позвонил в полицию и канцелярию министра внутренних дел, чтобы сообщить о случившемся. Данных о пострадавших и раненых в настоящий момент нет.

По информации СМИ, напавшие на штаб-квартиру агентства активисты являются участниками сидячей забастовки у Президентского дворца в Хартуме. Врываясь в здание, они скандировали лозунги с призывом о роспуске кабинета министров во главе с Абдаллой Хамдоком и угрожали эскалацией протестов.

Массовые демонстрации и шествия продолжаются в столице и регионах уже почти неделю. Люди выходят на улицу, требуя смены правительства и решения экономического кризиса.

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судан
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