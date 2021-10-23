Дмитрий Соловьев сравнил работу с Бузовой и Бородиной в «Ледниковом периоде»

Москва, 23 октября. Фигурист Дмитрий Соловьев поделился впечатлениями от работы с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Спортсмен сравнил знаменитость со своей прошлогодней партнершей — певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

По словам Соловьева, исполнительница хита «Мало половин» — очень эмоциональный человек, поэтому она выражает все чувства через слезы. Бородина же отличается по натуре от своей экс-коллеги по телестройке.

«Она, наоборот, замыкается и держит в себе. И тут мы тоже похожи. Я, когда сильно переживаю, закрываюсь», — поделился фигурист в интервью «СтарХиту».

Спортсмен признался, что ему очень сложно справляться с женскими слезами, потому что в подобных случаях он теряется и не знает, как успокоить человека. Соловьеву трудно подбирать нужные слова в таких ситуациях, но с Бородиной этого делать и не приходится.

«Если у нее что-то не так, заранее предупреждает, мол, я сейчас немножечко напряжена. И сама потихоньку отходит. Мне так гораздо проще», — пояснил спортсмен.

instagram.com / buzova86

Что касается техники, то фигурист не может сказать, кто из его звездных партнерш показал себя лучше. Какие-то элементы быстрее получаются у Бородиной, другие же легче давались Бузовой, отметил Соловьев. Однако певице все же помогал опыт концертных выступлений, которого нет у ведущей «Дома-2», добавил спортсмен.

Ксения Бородина не может похвастаться высокими оценками жюри на «Ледниковом периоде». Кроме того, ее критикуют пользователи Сети, правда, она не оставляет негативные комментарии без внимания.