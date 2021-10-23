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Общество
Финско-шведская журналистка Лорен призналась в любви «самому русскому городу»
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Финско-шведская журналистка Лорен призналась в любви «самому русскому городу»

  /   Обновлено: 23 октября 2021 19:14
Общество
Финско-шведская журналистка Лорен призналась в любви «самому русскому городу»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 октября. Журналистка Анна-Лена Лорен в шведской утренней газете Dagens Nyheter призналась в своей любви к «самому русскому городу» — таким она считает Санкт-Петербург.

В социальной сети под вопросом о том, кто такой истинный петербуржец, развернулась дискуссия. Россияне пытались дать определение и выяснить истину. Комментаторы написали, что петербуржцем считается тот, кто родился и вырос в этом городе, чьи родственники переехали до революции или пережили блокаду. Насчет того, если ли разница между петербуржцем и ленинградцем, пользователи соцсети так и не пришли к единому мнению.

«Тот факт, что меня саму участники дискуссии ни за что не признали бы петербурженкой, ничуть меня не задевает. Мне не обязательно называться петербурженкой, чтобы любить этот город, к которому у меня особое отношение», — отметила журналистка в своем материале.

Финско-шведская журналистка Лорен призналась в любви «самому русскому городу»
Prt Scr youtube.com / Malou Efter Tio

После переезда из Москвы в Северную столицу Ана-Лена Лорен почувствовала большую разницу — у нее появилось ощущение, что она вернулась домой. Шведская журналистка призналась, что считает Санкт-Петербург даже более русским, чем Москва. Город на Неве вырос по велению одного лишь человека, который понимал важность локации для безопасности русских границ.

«Что-то есть такое в довоенном космополитизме старых империй, что мне симпатично», — заявила Лорен.

Финско-шведская журналистка отметила, что в современном мире при всей его глобализации и стремлению к стандартам важна определенная доля локального патриотизма. Вопрос о том, кто является петербуржцем, по-человечески понятен, ведь люди стремятся к самоопределению, несмотря на мобильность.

Журналистка призналась, что восхищается россиянами и их умением все чинить. Лорен рассказала о своем опыте ремонта испорченных вещей у российских мастеров.

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журналистка патриотизм анна-лена лорен
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