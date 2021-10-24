Экономист Тереладзе рассказал, чем опасны кредитные карты

В ходе исследований Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснилось, что россияне не возвращают каждый десятый кредит.

Наиболее проблемный сегмент с точки зрения темпов роста «плохой» задолженности на данный момент — это кредитные карты, здесь просрочка растет на протяжении последних пяти месяцев.

В беседе с ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, о чем нужно помнить, прежде чем использовать кредитку, а также почему задолженность по ним опаснее, чем по другим картам.

«Опасность кредитных карт заключается в том, что есть беспроцентный период: когда люди берут кредит, пропускают этот период. В итоге начисляются проценты, люди забывают о них, уходя в техническую просрочку», — рассказал собеседник ФАН.

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Давид Тереладзе подчеркнул, что людям, которые решаются оформить кредитную карту, необходимо помнить срок, когда беспроцентный период заканчивается.

«Плюс это низкая платежная дисциплина, поэтому с кредитками нужно быть очень осторожным, иначе можно легко испортить свою кредитную историю», — добавил эксперт.

Ранее аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров заявил, что курс доллара к концу 2021 года может составить около 73 рублей. Он отметил, что в последнее время наблюдалось укрепление рубля, а совсем недавно доллар преодолел на торгах психологическую отметку в 70 рублей.