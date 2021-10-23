Донбасс сегодня: в ДНР доказали участие СЦКК в армейских операциях, ВСУ ранили дончанина

Донбасс, 23 октября. Киевские силовики обстреляли Донецк из тяжелых минометов, ранен мирный житель. ОБСЕ потеряла беспилотник в зоне ООС. Защитники ДНР представили доказательства причастности украинской стороны в СЦКК к выполнению боевых задач ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска в минувшие сутки продолжили наносить удары по Донецкой Народной Республике с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Огонь велся по двум западным поселкам Донецка — Александровке и Старомихайловке, по пригороду Горловки — селу Доломитное. ВСУ применили тяжелые 120-мм минометы, станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ранен мирный житель 1984 года рождения. Напомним, ранее вследствие артиллерийского удара 152-мм и 122-мм снарядами по Куйбышевскому району Донецка травмы получили девушка 18 лет и 11-летняя девочка.

ОБСЕ потеряла беспилотник в зоне ООС

К северу от Луганска в районе города Счастье, подконтрольного Вооруженным силам Украины, наблюдатели международной миссии ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве республики отметили, что это произошло из-за работы мобильной группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ. При помощи станции постановки помех «Буковель-АД» украинские силовики подавили каналы связи аппарата во время мониторинга последним обстановки.

В ДНР доказали участие СЦКК в армейских операциях

На еженедельном брифинге в пресс-центре Народной милиции ДНР защитники региона продемонстрировали кадры с флеш-накопителя украинского беспилотника, с помощью которого корректировался огонь по республике. Беспилотный аппарат принадлежит 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ.

На кадрах четко видно, как солдаты ВСУ выгружают 120-мм миномет и боеприпасы из автомобиля марки ЗИЛ с нанесенной символикой украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Это в очередной раз подтверждает, что Киев прямо нарушает международные обязательства и использует гуманитарные возможности для выполнения боевых задач армии.

Цель созданного еще осенью 2014 года СЦКК — содействие выполнению сторонами конфликта на востоке Украины Минских соглашений для установления мира и полного прекращения огня. В то же время, по данным разведки ДНР, практически в каждом передовом соединении украинских войск есть автомобиль с символикой СЦКК, который задействуется для выполнения боевых задач.

В Народной милиции ДНР констатировали, что если раньше украинское представительство в СЦКК просто участвовало в фальсификации данных об обстрелах, то сейчас оно превратилось в армейское подразделение и «участвует в военных преступлениях против народа Донбасса».

Последней же точкой в фактическом нивелировании Украиной роли СЦКК как гуманитарной организации стало похищение спецназом СБУ ее представителя от Луганской Народной Республики в районе Золотого 13 октября. Напомним, что спецоперация была проведена в демилитаризованной зоне во время выполнения согласованных с украинской стороной работ по очистке местности в районе пункта пропуска через линию разграничения Первомайск — Золотое. ОБСЕ, располагающая, по данным луганского представительства в СЦКК, видео с места похищения, до сих не представила общественности доказательства преступлений со стороны Киева.