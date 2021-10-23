Дмитрий Тарасов будет играть в любительском клубе с рэперами и блогерами

Москва, 23 октября. Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб «На спорте». Членами любительского клуба уже являются рэпер T-Killah и блогер Даня Милохин.

Тарасов будет выступать за ФК «На спорте» под 23-м номером. Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте клуба в соцсети Instagram.

«Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью», — говорится в сообщении пресс-службы.

За ФК «На спорте» выступают знаменитости, среди которых видеоблогеры Егор Шип, Саша Стоун, а также звезда TikTok Володя XXL. На каких условиях Дмитрий Тарасов вступил в клуб, не уточняется.

Тарасов сообщил, что решил поставить на паузу спортивную карьеру из-за третьей беременности супруги Анастасии Костенко. Скоро в семье спортсмена родится мальчик.