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Дмитрий Тарасов будет играть в любительском клубе с рэперами и блогерами

  /   Обновлено: 23 октября 2021 19:06
Спорт
Дмитрий Тарасов будет играть в любительском клубе с рэперами и блогерами
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 23 октября. Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб «На спорте». Членами любительского клуба уже являются рэпер T-Killah и блогер Даня Милохин.

Тарасов будет выступать за ФК «На спорте» под 23-м номером. Соответствующая информация появилась в официальном аккаунте клуба в соцсети Instagram.

«Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью», — говорится в сообщении пресс-службы.

За ФК «На спорте» выступают знаменитости, среди которых видеоблогеры Егор Шип, Саша Стоун, а также звезда TikTok Володя XXL. На каких условиях Дмитрий Тарасов вступил в клуб, не уточняется.

Тарасов сообщил, что решил поставить на паузу спортивную карьеру из-за третьей беременности супруги Анастасии Костенко. Скоро в семье спортсмена родится мальчик.

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футбол тарасов на спорте
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