Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 20:53
20:52
Происшествия
Пьяный мужчина без прав спровоцировал ДТП с двумя маршрутками в Челябинске
20:52
Армия
Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
20:50
Наука
Ученые Гавайского университета обнаружили новую «планету-младенца» в облаке Тельца
20:49
Весь мир
В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
20:39
Весь мир
Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
20:39
Весь мир
Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
20:37
Весь мир
ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
20:33
Весь мир
Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
20:32
Общество
Соловьев сравнил поведение Собчак и Болдуина после смертельных трагедий
20:31
Происшествия
Водитель Audi погиб после лобового столкновения на трассе под Мурманском
Все новости

«Ростов» разгромил тульский «Арсенал»

  /   Обновлено: 23 октября 2021 19:58
Спорт
«Ростов» разгромил тульский «Арсенал»
fctosno.ru  /  Официальный сайт ФК «Тосно»

Ростов-на-дону. 23 октября. Встреча футбольного клуба «Ростов» и тульского «Арсенала» закончилась безответными четырьмя мячами в ворота гостей в 12-ом туре чемпионата России по футболу.

Первые два мяча в ворота «Арсенала» были забиты с разницей в несколько минут Кенто Хашимото и Али Соу. Третье очко «Ростову» принес Дмитрий Полоз после того, как судья назначил одиннадцатиметровый. Четвертый мяч в ближний угол ворот «Арсенала» положил Денис Тереньтев, обеспечив команде огромный отрыв.

Теперь «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям.

Туляки сражались достойно, ведь неделю назад они обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1, теперь им предстоит сыграть с «Сочи». Тогда как ФК «Ростов» 30 октября на выезде встретится с московским «Спартаком». 

Ранее ФАН рассказывал о шансах петербургского «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Футбольный аналитик Виктор Ладненко в комментарии Федеральному агентству новостей выразил уверенность в том, что российский клуб не сможет побороться за выход в главную стадию самого престижного клубного футбольного турнира. 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Ростов» разгромил тульский «Арсенал»
фк ростов ростов на дону арсенал тула
Комментировать