«Ростов» разгромил тульский «Арсенал»

Ростов-на-дону. 23 октября. Встреча футбольного клуба «Ростов» и тульского «Арсенала» закончилась безответными четырьмя мячами в ворота гостей в 12-ом туре чемпионата России по футболу.

Первые два мяча в ворота «Арсенала» были забиты с разницей в несколько минут Кенто Хашимото и Али Соу. Третье очко «Ростову» принес Дмитрий Полоз после того, как судья назначил одиннадцатиметровый. Четвертый мяч в ближний угол ворот «Арсенала» положил Денис Тереньтев, обеспечив команде огромный отрыв.

Теперь «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям.

Туляки сражались достойно, ведь неделю назад они обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2:1, теперь им предстоит сыграть с «Сочи». Тогда как ФК «Ростов» 30 октября на выезде встретится с московским «Спартаком».

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