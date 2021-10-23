Иранский губернатор получил пощечину на своей инаугурации

Тегеран, 23 октября. На церемонии инаугурации губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан произошел скандал. Новый глава региона Абедин Хоррам вышел на сцену с приветственной речью, однако его прервал неизвестный мужчина, который подошел к чиновнику и дал ему пощечину.

???? | An unidentified person has assaulted the governor of #Iran's East #Azerbaijan province during his inauguration ceremony.pic.twitter.com/Ke8QOcTByg — EHA News (@eha_news) October 23, 2021

Впрочем, до настоящей драки не дошло. Когда человек приблизился к губернатору снова, тот не дал себя в обиду и оттолкнул оппонента, которого затем быстро вывели из зала сотрудники службы безопасности.

После этого Хоррам вернулся к микрофону и сообщил, что не знает нападавшего. Он добавил, что прощает нанесшего ему удар мужчину, и продолжил свое вступительное слово.

При этом он рассказал, что ранее, когда его захватили в плен действующие в Сирии протурецкие боевики, он переживал и не такие побои.

Devir teslim töreninde silah arkadaşından tokat yiyen Doğu Azerbaycan Valisi Zeynolabedin Horrem,saldırganı tanımadığı ama kendisini affettiğini söylerken #Suriye'deki yaşadıkları ile ilgili önemli cümleler sarf ediyor. ????



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Примечательно, что это происшествие имело место на официальной церемонии в присутствии высокопоставленных должностных лиц. Так, например, в зале находился глава МВД Ахмад Вахиди. Тем не менее нападавший смог беспрепятственно оказаться на сцене, выйдя из-за кулисы.

Сам Абедин Хоррам в ответ на вопрос об этом предположил, что местная охрана вероятно допустила какую-то ошибку, и отметил, что должностные лица расследуют инцидент.

#IEWorld | The new governor, Brig. Gen. Abedin Khorram, had taken the podium in the provincial capital of Tabriz when the man strode out from offstage and immediately swung at the official.https://t.co/IKShgd5wX6 — The Indian Express (@IndianExpress) October 23, 2021

На протяжении последних четырех лет деятель занимал должность командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Восточном Азербайджане. Местные источники предполагают, что причиной нападения могли быть личные счеты — есть данные, что злоумышленник является сотрудником национальных сил безопасности в звании полковника. Называется даже имя мужчины — Эйюп Ализаде, однако эта информация пока официально не подтверждена.

Также в соцсетях выдвигают предположения о том, что причиной инцидента могло быть недовольство граждан национальной принадлежностью нового губернатора — Абедин Хоррам является курдом.