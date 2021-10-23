Президент Анголы поддержал введение режима прекращения огня в ЦАР

Луанда, 23 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Анголу, где провел рабочую встречу с коллегой Жуаном Лоренсу, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Как стало известно, стороны обсуждали реализацию совместной дорожной карты по выводу из кризисной ситуации ЦАР и других государств континента. Ее подписали 16 сентября 2021 года.

«Президент Лоренсу поддержал инициативу Фостен-Арканжа Туадера о немедленном прекращении огня на всей территории страны. Это, по словам лидера Анголы, является важным шагом в продолжающемся процессе восстановления стабильности в Центральноафриканской Республике. Он призвал африканские государства оказать содействие реализации программы на внешнеполитическом уровне, а боевиков различных группировок — сложить оружие», — указано в заявлении.

В середине сентября во время саммита в Анголе глава ЦАР представил дорожную карту по выводу государства из кризиса. Он предложил партикулярный путь решения сложившейся ситуации, а также отметил необходимость возвращения мира в регион.

Ранее лидеры стран «Большой пятерки» (G5+) выпустили совместный пресс-релиз, в котором высоко оценили решение Туадера о введении режима прекращения огня на всей территории государства.