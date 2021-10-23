Бортич пожаловалась на таксиста, который выгнал ее с годовалым ребенком из машины

Москва, 23 октября. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Саша Бортич рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее в такси. По словам знаменитости, водитель выгнал ее с годовалым сыном из автомобиля под дождь.

Актриса пожаловалась на таксиста в Instagram Stories. Она сообщила, что вызвала автомобиль бизнес-класса через популярное приложение.

По навигатору поездка должна была занять 35 минут, но водитель предупредил о возможной задержке. Когда артистка поделилась надеждой доехать быстрее, таксист, по ее словам, отреагировал с негативом. Не понравилась водителю и просьба звездной пассажирки включить свет сзади.

«Он в очень неприятном ключе говорил, что ему это мешает сосредоточиться. Я езжу в такси разными классами с ребенком, и ни разу ни один водитель не запрещал мне включать сзади свет ночью», — возмутилась Бортич.

Когда актриса включила ребенку песню на телефоне, водитель вставил наушники. Но пика конфликт достиг из-за того, что звезда кино и сериалов предложила таксисту поехать маршрутом, который построил навигатор в ее телефоне. В итоге, по словам артистки, водитель заявил, что она общается высокомерным и повелительным тоном, и высадил их с ребенком из машины, несмотря на плохую погоду.

«Мы переходили через три полосы, потому что, как он сказал, я ему нагрубила. На самом деле грубил с самого начала он», — подчеркнула актриса.

Саша Бортич стала матерью летом прошлого года, родив сына от предпринимателя Евгения Савельева. На момент появления малыша на свет пара не состояла в браке. Недавно актриса спровоцировала слухи о свадьбе, показав фото в белом платье.