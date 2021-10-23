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Премьер-министр Судана опроверг информацию о предстоящем роспуске кабмина
Весь мир
Премьер-министр Судана опроверг информацию о предстоящем роспуске кабмина
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 23 октября. Канцелярия премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока опровергла опубликованные сегодня сведения о его одобрении роспуска кабинета министров.

В пресс-релизе, размещенном на официальной странице в Facebook, сообщается, что данная информация «является неточной в изложении позиций некоторых сторон». В заявлении подчеркивается, что премьер-министр не обладает монополией на право решать судьбу переходных институтов и что он придерживается положений, сформулированных в его речи 15 октября. Тогда глава правительства представил новую «дорожную карту», в которой предлагается разрешить существующий кризис путем диалога и с участием всех заинтересованных фракций.

«Премьер-министр д-р Абдалла Хамдок продолжает контакты и встречи с различными сторонами переходного процесса и политическими партиями для обсуждения путей решения кризиса власти в государстве», — говорится в пресс-релизе.

В публикации добавлено, что глава правительства действительно провел вчера встречу с представителями военного крыла Суверенного совета под председательством Абдель Фаттаха аль-Бурхана, после чего у него состоялся диалог с членами Центрального совета Сил декларации свободы и перемен (СДСП).

«Все эти переговоры организованы с одной целью — защитить процесс перехода к гражданской демократии и обеспечить безопасность в стране», — говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Несколькими часами ранее губернатор провинции Дарфур Минни Арко Минави заявил о том, что во время встречи Абдаллы Хамдока с Абдель Фаттахом аль-Бурханом оба лидера пришли к соглашению о роспуске двух верховных институтов переходной власти — Суверенного совета и кабинета министров. Это произошло во время закрытого совещания в субботу на фоне массовых демонстраций и протестов.

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