Кабмин РФ запретил анонимную регистрацию в мессенджерах

Москва, 23 октября. Правительство России утвердило правила, согласно которым владельцам мессенджеров запретили регистрировать анонимных пользователей на своих площадках. Нововведения вступят в силу весной 2022 года.

Новые правила регистрации пользователей мессенджеров в России вступят в силу 1 марта 2022 года. Они будут действовать в течение шести лет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Если человек захочет зарегистрироваться в приложении, ему обязательно нужно будет ввести номер телефона. С этого момента мобильный оператор обязан подтвердить, есть ли в его базе данные конкретного россиянина.

«Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера. Никаких инноваций сегодня не происходит. Постановление правительства лишь корректирует ранее существующую практику», — заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Данные о регистрации того или иного пользователя в мессенджере должны будут предоставляться в течение 20 минут с момента запроса от администрации приложения. Если номер зарегистрирован без имени, то пользователь не сможет получить доступ к мессенджеру.

В сентябре руководство WhatsApp сообщило, что планирует использовать функции кешбэка в мессенджере. Уже началось тестирование механизма возврата денег.