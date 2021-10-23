EurAsian Times: НАТО закрывает «дыры» в своей обороне советским вооружением

Нью-Дели, 23 октября. Страны НАТО используют советские зенитные самоходные установки из-за нехватки современных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщают эксперты индийского издания EurAsian Times.

Аналитики напомнили, что новый стратегический план НАТО, направленный на «сдерживание России», предполагает размещение вдоль российских границ большого количества зенитных ракетных комплексов. Однако планы Альянса оказались под угрозой срыва из-за тотального дефицита средств противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Чтобы исправить данную ситуацию, несколько стран НАТО приступили к разработке новых систем ПВО, остальные члены Альянса вынуждены использовать старые советские комплексы, как это делает польская армия, на вооружении которой стоят зенитные самоходные установки «Шилка», передает «ПолитРоссия».

«В августе журналист Дэвид Экс из Forbes написал о противоракетной и противовоздушной обороне НАТО и обнаружил, что их сильно не хватает, особенно в недавно сформированной боевой группе в Польше», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.