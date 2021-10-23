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Востоковед Стрельцов: Япония заявляет о суверенитете над Курилами только для видимости
Политика
Востоковед Стрельцов: Япония заявляет о суверенитете над Курилами только для видимости
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 23 октября. Японцам особо не нужны Курильские острова. Она борется за них из принципа, уверен заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор Дмитрий Стрельцов.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме рассказал о программе развития Южных Курил. В частности, на территориях создадут специальный режим для бизнеса, который освободит предпринимателей от налоговых выплат на десять лет.

В Японии вскоре заявили, что суверенитет Токио якобы распространяется на весь архипелаг.

Дмитрий Стрельцов в комментарии iReactor сделал неожиданное заявление: высказывания Японии о российских территориях делаются лишь для видимости. Острова не принесут Токио никакой выгоды, смысл борьбы за острова остается чисто символическим.

«Особой экономической ценности в островах для Японии нет. Вернее, она очень ограничена. Постоянные нападки несут больше политический смысл, чем экономический. Для Японии борьба за Курилы больше символ, чем необходимость в реальном пользовании грядой или ее частью», — уверен Стрельцов.

Южные Курилы стали советской территорией по итогам Второй мировой войны. Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над ними.

Читатели японского издания Hokkaido обсудили вопрос принадлежности Курил. Они возмутились, что Токио не делает ничего ни для развития островов, ни для их возвращения.

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япония курилы стрельцов
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