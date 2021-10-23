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Урегулирование статуса бывших боевиков началось в сирийском городе Махаджа
Весь мир
Урегулирование статуса бывших боевиков началось в сирийском городе Махаджа
Федеральное агентство новостей  /  Мохаммад Жарбуа

Дамаск, 23 октября. Сирийский город Махаджа и близлежащие деревни района Аль-Ладжат официально присоединились к мирному процессу урегулирования статуса боевиков и разыскиваемых лиц в провинции Деръа.

Как сообщают корреспонденты информационного агентства SANA, в первый же день работы нового центра приема граждан для получения необходимых документов туда прибыли несколько десятков человек. Среди них — как бывшие члены незаконных вооруженных группировок, так и скрывавшиеся ранее дезертиры, бежавшие с мест службы во время войны.

В соответствии с инициативой Дамаска все люди, не имеющие за плечами серьезных преступлений против соотечественников, получают помилование при условии добровольной сдачи имеющегося у них оружия и отказа от дальнейших правонарушений.

Бывшие боевики из города Махаджа и его окрестностей сдают оружие в сирийской провинции Деръа
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

На церемонии открытия центра присутствовали государственные чиновники и главы ближайших населенных пунктов. Как отметил мэр Махджа Нидал Хошан, многие из граждан в свое время были обмануты лидерами антиправительственных группировок и совершили ошибку, однако власти готовы протянуть им руку помощи.

Мухаммад аль-Ахмад, глава одной из деревень, жители которой приехали урегулировать свой статус, рассказал, что сирийцы очень рады предоставленному им шансу и хотят вернуться к мирной жизни.

«Я увидел большое облегчение и улыбки на лицах людей и их детей», — отметил он.

При этом чиновник подчеркнул, что каждый должен пойти на сотрудничество, чтобы защитить родину, жить в безопасности и сохранить достоинство. Он призвал всех сирийцев, в нарушение закона все еще имеющих оружие, сдать его в руки сирийских военнослужащих, «которые всегда поддерживали безопасность и стабильность» государства.

«Спасибо армии и руководству, которые дали заблудшим возможность вернуться на правильный путь», — сказал Аль-Ахмад.

Процесс урегулирования статуса в провинции Деръа продолжается чуть больше месяца. Процедура организована при активной поддержке сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ). Они помогли стабилизировать обстановку в регионе после недавнего обострения и поддерживают реализацию запущенных мирных инициатив.

Пункты приема граждан открываются по всей провинции Деръа и сейчас все больше охватывают северо-восточные районы. Тем временем бойцы правительственной армии работают над разминированием территорий и расчисткой завалов, а власти прикладывают усилия по восстановлению инфраструктуры провинции.

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сирия деръа Махаджа
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