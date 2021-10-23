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Леонков: уникальная конструкторская школа позволила РФ обойти США в гиперзвуковой гонке
Армия
Леонков: уникальная конструкторская школа позволила РФ обойти США в гиперзвуковой гонке
ru.wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Москва, 23 октября. США не смогут создать собственное гиперзвуковое вооружение без доступа к российским технологиям. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно о срыве испытаний гиперзвукового оружия в США из-за технических проблем. Американские военные планировали осуществить испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с космодрома Кадьяк у берегов Аляски. В настоящее время американские специалисты разрабатывают три типа гиперзвукового оружия. При этом большая часть испытательных пусков, осуществляемых американскими военными, заканчиваются провалом, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что к настоящему моменту на вооружение российской армии поступил гиперзвуковой комплекс воздушного базирования «Кинжал», а также межконтинентальные баллистические ракеты, оснащаемые планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками. По его словам, России удалось достигнуть ощутимого прогресса в создании новейших образцов оружия благодаря наличию уникальной конструкторской школы и передовых разработок.

«У нас великая инженерная и конструкторская школа, которая берет свое начало еще с советских времен. В 90-е она несколько загнулась, но сейчас, когда появилось хорошее финансирование, дело опять пошло в гору. И известны случаи, когда агенты пытались перекупить наши чертежи и технические описания. Мы такое дело, безусловно, моментально пресекаем, но и американцев, честно сказать, понять можно. Ведь без доступа к российским технологиям США гиперзвуковое оружие создать не смогут», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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россия сша гиперзвуковое оружие
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