Строители нашли мешки с деньгами под разрушенным зданием в Мосуле

Багдад, 23 октября. Строители нашли кучи испорченных денег в разрушенном здании Центрального банка Ирака в городе Мосул. Об этом сообщает France-24.

Разбиравшие завалы в здании иракского Центробанка рабочие наткнулись на мешки, в которых лежали завернутые в черные пластиковые пакеты пачки банкнот.

«Мы очищали здание от мусора и смогли получить доступ к сейфам», — говорит глава мосульского отделения Центрального банка Ирака Хусейн аз-Заиди.

По словам чиновника, в разрушенном хранилище обнаружены 175 сумок с деньгами. Их общая стоимость не называется. Уточняется лишь, что купюры были мелкого номинала.

Захват Мосула

Теперь уже изрешеченное пулями и посеченное осколками внушительное здание мосульского отделения Центрального банка Ирака служит напоминанием о событиях лета 2014 года. Тогда боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) захватили город.

Второй после Багдада населенный пункт страны стал столицей радикальных исламистов и центром их самопровозглашенного халифата. Иракская армия сумела выбить террористов отсюда лишь в 2017 году. Власти объявили об этом в июле.

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وصول القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي لأرض الموصل الحدبتء pic.twitter.com/FA2JTFSXSO — أحمد جواد التميمي (@iraqlive2000) July 9, 2017

Город вернулся под контроль официального правительства в результате интенсивных бомбардировок и боев, которые превратили большую часть домов в Мосуле в руины. Здание Центрального банка получило повреждения, как и соседние строения. Террористы опустошили его сейфы, в которых хранились несколько сотен миллионов долларов, а также золотые слитки.

Восстановление города

После освобождения Мосула власти занялись поиском тел погибших и разминированием окрестностей. В тот момент уже бывшая столица «Исламского государства» была усеяна неразорвавшимися боеприпасами.

«Эти мины были изготовлены крайне профессионально, причем в промышленных масштабах. Чтобы изготовить их в таком количестве и в таком качестве, нужно было поставить это на поток», — говорит специалист службы ООН по разминированию Марк Уорбертсон.

В одной только деревне на востоке от Мосула саперы обезвредили 250 мин. Многие из них были достаточно мощными, чтобы уничтожить автомобиль, и настолько чувствительными, что их мог активировать даже маленький ребенок.

Даже спустя год в городе продолжали работать взрывотехники. Они постоянно находили мины-ловушки.

В феврале 2018 году ЮНЕСКО взяла курс на восстановление Мосула. Международная организация задалась целью возвращения былой славы этому некогда богатому городу, объявив флагманскую инициативу «Возрождение духа Мосула». Осенью 2019 года началось восстановление почти разрушенной мечети Ан-Нури и ее минарета Аль-Хабда.

В настоящий момент в городе продолжаются восстановительные работы. Строители разбирают завалы, добравшись до казны мосульского управления Центрального банка Ирака, где и были найдены деньги.

Купюры пришли в негодность под действием грунтовых вод, которыми пропитывалась земля за эти годы. Но их нашли, и значит строители добрались до хранилищ. А это первый этап восстановления здания мосульского управления иракского Центробанка. В Ирак постепенно возвращается полноценная мирная жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.