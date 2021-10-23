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МИД России назвал вызывающим поведение Косово в отношении российских дипломатов

  /   Обновлено: 23 октября 2021 18:49
Политика
МИД России назвал вызывающим поведение Косово в отношении российских дипломатов
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 23 октября. Действия Приштины в адрес российских дипломатов не повлекут для них изменения статуса. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что сотрудники посольства аккредитованы при миссии ООН в Косово. Москва попросила международную организацию обеспечить безопасность персонала российской канцелярии в Приштине.

«Рассчитываем, что это вызывающее поведение получит должную оценку партнеров по урегулированию в Косово», — сказано в сообщении МИД.

Ранее глава Косово Вьоса Османи заявил о высылке двух российских дипломатов из Приштины. В посольстве назвали его высказывания провокацией.

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