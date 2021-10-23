Протестующие в Эквадоре добились заморозки цен на топливо и продукты

Кито, 23 октября. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о том, что заморозит цены на топливо и ряд продуктов питания. Об этом глава южноамериканского государства написал в Twitter.

Vamos a brindar estabilidad a los bolsillos de los ecuatorianos.



Hemos escuchado a la ciudadanía. Como parte de las medidas anunciadas para proteger la economía familiar, se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles. pic.twitter.com/aRCT0jI1X5 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 23, 2021

Согласно заявлению, стоимость одного из самых популярных видов бензина типа «экстра» зафиксируется на уровне 2,55 доллара за галлон (3,8 литра), а на дизельного топливо — 1,90 доллара.

«Мы знаем, что нам необходимо обеспечить стабильность для эквадорцев. А также осуществлять действия, которые способствовали бы восстановлению и созданию рабочих мест, особенно для самых бедных», — заявил Лассо.

Se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles. pic.twitter.com/e9GRu8vsPO — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 22, 2021

Президент также распорядился обеспечить сохранение установленных государством цен на основные продукты питания.

«Я поручил губернаторам и мэрам обеспечить соблюдение цен на рис, молоко, фрукты и все продукты из основной корзины», — добавил он.

Протесты в Эквадоре

1 октября 2019 года экс-президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на автомобильное топливо, после чего цены на горючее выросли более чем на 120%. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране, которые переросли в беспорядки. Эквадорцы блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В итоге протестов больше десяти человек погибли и более тысячи пострадали.