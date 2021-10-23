Студия Warner Bros. не исключает выхода «Матрицы-5»

Лос-Анджелес, 23 октября. Студия Warner Bros. готова заняться работой над пятой частью франшизы «Матрица» с Киану Ривзом. Выход еще одного фильма из серии не исключила глава компании WarnerMedia Энн Сарнофф.

Хотя четвертый фильм под названием «Матрица: Воскрешение» еще не вышел на экраны, уже идут переговоры о работе над пятой лентой. Сарнофф ответила на волнующий всех вопрос об этой кинокартине в беседе с Deadline. Оказалось, что здесь все зависит от режиссера франшизы.

«Как только Лана Вачовски захочет снять фильм, мы в деле», — подчеркнула глава WarnerMedia.

Режиссер работала над четвертой частью «Матрицы» с Киану Ривзом без сестры. Лилли Вачовски объясняла отказ от участия в проекте нежеланием «надевать старые ботинки». Лана Вачовски при этом связывает позицию сестры со смертью их родителей.

Премьера четвертой «Матрицы» состоится в России 16 декабря. В США фильму присвоили взрослый рейтинг R.