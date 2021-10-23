Политолог Сатановский назвал Зеленского прототипом Хлестакова из комедии Гоголя

Москва, 23 октября. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о скидке в 50% для транзита российского газа было невиданно щедрым. Однако глава государства не учел, что украинская ГТС не выдержит таких объемов, считает политолог Евгений Сатановский.

Украинский лидер не только сделал предложение России, но и с радостью заявил о «способности» Киева помочь Европе решить проблемы с газом. Эта ситуация напомнила Евгению Сатановскому комедию Николая Гоголя «Ревизор». По мнению эксперта, образ Хлестакова, который только и делал, что врал и хвастался, полностью списан с Владимира Зеленского.

«Несомненный талант коверного клоуна, умноженный на официальный статус и зашкаливающую провинциальную самоуверенность. Типаж Хлестакова, портрет которого Гоголь как будто с него списывал. Интересно, Городничий и прочие герои «Ревизора» из Евросоюза и Соединенных Штатов долго еще с ним будут тетешкаться?» — задал риторический вопрос Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Политолог констатировал плачевное состояние газотранспортной системы Украины, через которую Владимир Зеленский хочет поставлять газ из России в Европу.

«Там ГТС на ладан дышит — и давно», — уверен он.

Он даже не смог предположить, возможно ли восстановить украинскую ГТС. Вероятно, она давно непригодна для работы.

Ранее Сатановский прокомментировал угрозы ФРГ о применении оружия против России. Он уверен, что Москва, если захочет, просто сотрет Германию с лица Земли.