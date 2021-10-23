Система QR-кодов начнет действовать в Большом театре с 28 октября

Москва, 23 октября. Сотрудники Государственного академического Большого театра в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что с 28 октября зрители смогут посмотреть спектакли только при наличии QR-кода. При этом правило не распространяется на лиц младше 18 лет.

В Москве с конца октября начнут действовать новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В большинство учреждений можно будет попасть только при наличии QR-кода, который подтверждает факт полной вакцинации против новой инфекции или то, что человек переболел COVID-19.

«Театры и музеи могут продолжать работу, однако их посещение будет возможно только при предъявлении QR-кодов и использовании защитных масок», — говорится в группе Большого театра.

Зрители, которые купили билеты на постановки позднее 28 октября, но по какой-то причине не могут получить QR-код, имеют право вернуть билет. Более подробную информацию можно узнать в справочной службе культурного заведения.

В первой половине октября руководство Большого театра отменило показ оперы «Садко» из-за смерти актера Евгения Кулеша. Зрителям принесли извинения и рассказали, как вернуть деньги за билеты.