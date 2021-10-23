Мэр Новосибирска Локоть госпитализирован с коронавирусом

Новосибирск, 23 октября. Глава Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу. У него диагностировали коронавирус.

О госпитализации сообщил сам политик в Instagram-аккаунте. По его словам, болезнь пока протекает легко.

Анатолий Локоть лежит в ковидном госпитале. Он находится там с 20 октября.

Политик недавно сообщал, что провел несколько дней в одном из санаториев Новосибирской области.

В России из-за распространения коронавируса объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Большинство граждан намерены провести эту неделю дома. Россиян просили воздержаться от поездок в другие регионы и по возможности не посещать места скопления людей.