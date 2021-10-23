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Глава Президентского совета Ливии приглашен на международную конференцию в Париж
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии приглашен на международную конференцию в Париж
www.facebook.com  /  @Media.PC.Libya

Триполи, 23 октября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение посетить Париж. Об этом сообщается на сайте администрации.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в Триполи в составе делегации. Он встретился с ливийским чиновником и передал ему телеграмму от президента Эммануэля Макрона.

«Приглашаю посетить Париж для участия во втором раунде международной конференции, которая должна состояться в ноябре на уровне глав государств и правительств с целью обсуждения наилучших методов вывода наемников и иностранных войск с ливийской земли», — говорится в документе.

Жан-Ив Ле Дриан поблагодарил за теплый прием и отметил возвращение стабильности и безопасности в Триполи. По его словам, с приходом временного Правительства национального единства к власти ситуация в стране изменилась в лучшую сторону.

Глава МИД Франции также поддержал инициативу кабмина Ливии, направленную на объединение всех институтов государства и проведение президентских и парламентских выборов в декабре.

Второе заседание международной конференции по стабилизации ситуации в североафриканской стране запланировано на 12 ноября. Россия и ООН накануне поддержали стремление переходного правительства урегулировать десятилетний кризис.

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