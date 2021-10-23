Москвичи высказались об ограничительных мерах при посещении театров и музеев

Горожане поделились мнением относительно возможности посещать культурные учреждения только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации. Однако взгляды москвичей на решение властей разделились.

Жители столицы серьезно и с большим пониманием относятся к проблеме пандемии и вводимых ограничений. На вакцинированных граждан последние действуют в меньшей степени.

Однако и те, и другие сожалеют, что культурная жизнь города сейчас находится в стесненном положении. Житель Москвы Олег крайне негативно воспринял новость о запрете на посещение театров для определенных групп лиц.

«Мертвому припарка. Не понятно зачем. Я не вижу в этом смысла. Полная ерунда какая-то», — считает житель столицы.

Прохожая Оксана, общаясь с корреспондентом Федерального агентства новостей, заявила, что принятые меры крайне негативно скажутся на демографической ситуации в стране.

«Плохо отношусь, конечно. Какая же это образованность нации, если мы не можем никуда ходить, ничего смотреть. Нас всех посадили дома. И какое это интеллектуальное обогащение, если все запрещено? Дети не развиваются, люди не общаются. Никакого прямого общения нет, только через социальные сети. По мне, так это сделано специально, чтобы люди стали меньше общаться и меньше рожать», — заявила Оксана.

Негативное отношение к новым правилам высказал и житель мегаполиса Евгений. Он считает, что действующих мер противодействия угрозе вполне достаточно.

«Меры не очень про людей — это называется. Вот и всё. Потому что, что театры? Мы ходили пару недель назад в театр имени Пушкина. Там и так через три сиденья все сидят. Музеи — тоже самое. Дистанция везде есть. Те же самые салоны красоты. Я вчера жену с маникюра забирал, там везде дистанция, везде перегородки. Она сидит, руки только передает в такое окошечко, как в ларьке», — поведал об ограничительных мерах Евгений.

Супруги Александр и Евгения хотели бы, чтобы вводимые меры обрели более предсказуемую и понятную форму, а не вводились бы спонтанно.

«Я, конечно, против. Как можно вообще лишить людей последних радостей? Интеллигенции надо хоть как-то подпитываться. А во-вторых, действия соответствующих структур совершенно хаотичны, не понятны. Они то вводят эти меры, то блокируют. Такое ощущение, что они не понимают, что вообще нужно делать в принципе, чтобы победить эту заразу» — считают опрошенные супруги.

Работник театра Иван с пониманием отнесся к ограничениям. Он считает, что культурные учреждения выдержат испытание, поскольку подобный опыт уже был в прошлом.

«Это плохо отразится на театрах, потому что станет неизбежно меньше зрителей. Театры уже пережили один локдаун. Но это нечто большее, чем здания, поэтому переживут и второй», — поделился своим мнением Иван.

Поставившие себе прививку люди позитивно восприняли новые правила посещения культурных учреждений. По их словам, это только подтолкнет скептиков к вакцинации.

«Я за прививки. Я считаю, это единственное, что может помочь. Я сама лично только что сделала прививку очередную, поэтому я поддерживаю», — сказала жительница Елена.

С ней согласен и гость столицы Андрей. Однако его непривитая супруга продолжает испытывать трудности с посещением некоторых объектов.

«Я привитый. Я в этом смысле не волнуюсь, а жена — нет. Она приехала, ей сказали: «Разворачивайтесь и уезжайте». Конечно, это напрягает, так скажем. Но специалистам виднее. Если действительно это так уж необходимо, тогда что делать?», — поделился своей историей Андрей.

Владимир активно не посещает театры и музеи, но с решением властей согласен. По его мнению, здоровье людей превыше всего.

«С одной стороны — это хорошо. Потому что это защищает людей от заболевания коронавирусом. С другой стороны, как мне посмотреть спектакль, как мне быть ближе к творчеству? Это с учетом 2020 года, когда был глобальный локдаун, никого никуда не пускали. Это чревато для театров и актеров. Это ни хорошо, ни плохо, я не могу быть объективен. Наверное, хорошо», — размышляет житель Москвы Владимир.

Корреспонденту ФАН также удалось услышать мнение туриста из Европы, который высказал его на русском языке.

«Это правильно. Я считаю, что всем надо прививаться, потому что это угроза для общества», — сказал гость российской столицы.

Временный локдаун, введенный в Москве, продлится с 28 октября по 7 ноября. Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, музеи и театры закрыты не будут, однако для их посещения обязательно нужно предъявить QR-код. Данная мера продолжит действовать и после снятия основных ограничений.