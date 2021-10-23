Главные новости дня: 23 октября

ФАН публикует дайджест событий 23 октября.

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в поселке Мирный. Еще двое детей пострадали. Во время ЧП родителей не было дома. Пожар произошел в 12:43 по местному времени, огонь распространился на площадь 232 кв. м. Пятилетний мальчик скончался по дороге в больницу, из горящей квартиры его вместе с девочкой на год младше вынесли соседи. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы объявили в розыск гражданина, который передал ресурсу Gulagu.net видеоматериалы о пытках в российских колониях. Объем архива составляет 40 Гб. Часть роликов с издевательствами в саратовской больнице ФСИН попала в Сеть. Напомним, на камеру были засняты унижения заключенных в том числе и для получения информации. Некоторых подвергали сексуальному насилию при помощи швабры.

Неизвестные жестоко убили около 20 собак в воронежском приюте «Дора». Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в социальных сетях. По его словам, некоторые из убитых питомцев были застрелены, других отравили, у нескольких из них перерезано горло. Массовое убийство животных является тяжким преступлением, за которое грозит до пяти лет заключения. Сейчас парламентарии подготовили запросы в МВД и прокуратуру с требованиями наказать виновных.

Звезда комедии «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. У актера начался сепсис, из-за чего ему делают переливание крови. Легкие артиста, который попал в больницу с коронавирусом, поражены почти полностью. Гаркалина пришлось снова ввести в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Агент знаменитого актера Наталья Теплова прокомментировала ФАН информацию об ухудшении состояния здоровья своего подопечного.

Жители Сочи добились отмены одностороннего движения на автотрассе Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис» после ДТП с Собчак. Не так давно власти города приняли решение сделать одностороннее движение на данном участке дороги. Это привело к массовым пробкам. Возмущенные нововведением жители курорта вышли на митинг. Администрация Сочи удовлетворила просьбу жителей города и вернула двустороннее движение на участок трассы Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис».

Народная артистка России, актриса Татьяна Бестаева ушла из жизни. Ей было 84 года. Причины смерти не называются. Печальное известие сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета, где работала артистка. О дате и месте похорон будет известно позже.

Концерт бывшего солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова завершился скандалом. Зрители заподозрили, что музыкант был пьян, поэтому со сцены говорил нелицеприятные вещи. Вадим Самойлов принял участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Бывший солист «Агаты Кристи» со сцены категорично высказался в адрес сотрудников «Ельцин Центра» и представителей ЛГБТ.

Спасатели ищут пятерых пропавших в горах Кабардино-Балкарии охотников. Группа ушла ночью в горы в районе села Верхняя Балкария. Утром никто из мужчин не вернулся. Сотрудники МЧС приступили к поиску людей, сообщил источник ФАН. В горы отправились три охотника Заур А., Кирилл Т., Тимофей Ч., егерь Муаед Б. и охотовед Анзор М. По последним данным, пока никого из мужчин не нашли.

Рекордсмен по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян, который известен под прозвищем Русский Халк, установил новый мировой рекорд. Ему удалось отбуксировать пожарный КамАЗ с водой, общий вес которого превысил 14 тонн. Рекорд зафиксировали на базе спасательного центра МЧС в подмосковном Ногинске.

Российские и китайские боевые корабли впервые приняли участие в совместном патрулировании акватории Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Корабли ВМФ России и ВМС Китая находились в западной части Тихого океана с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка преодолела более 1,7 тысячи морских миль, а также отработала совместное тактическое маневрирование и провела несколько тренировок.