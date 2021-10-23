Виктор Логинов рассказал, как его регулярно путают с Геной Букиным

Новый выпуск шоу «Давай поговорим» поведает вам тайны жизни актера Виктора Логинова. Ведущий Вадим Манукян задал звезде самые волнующие вопросы.

Артист рассказал, как ему было сложно выйти из образа культового персонажа сериала «Счастливы вместе» — Геннадия Букина. Мужчина признался, что некоторые фанаты всерьез считали, что актер играет самого себя.

Виктор Логинов перевоплощался в самобытного жителя Екатеринбурга порядка семи лет. Однако это не единственное, чем актер запомнился публике. Он был ведущим передачи «Интуиция», пробовал себя в фигурном катании, снимался в рекламе, вел свадьбы и даже написал книгу.

Подробности личной жизни Логинова и его отношение к коллегам по съемочной площадке вы узнаете в большом интервью с актером, которое выйдет 24 октября на сайте Федерального агентства новостей.