Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации

Москва, 23 октября. Режиссер и актриса Светлана Дружинина прокомментировала слова певицы Кати Лель, которая не поддерживает прививки от коронавируса. Артистка раскритиковала исполнительницу за такую позицию.

Дружинина поделилась мнением о вакцинации в комментарии Пятому каналу. Режиссер убеждена, что от прививок отказываются только безграмотные и неразумные люди.

«Вакцинация обязательна — не вакцинируются только, простите, «Тмутаракань» и неграмотный человек», — возмутилась актриса.

У артистки уточнили, что она думает про позицию Кати Лель по прививочному вопросу. Певица говорила, что вакцины от COVID-19 якобы направлены на стерилизацию людей и будто бы ставят под угрозу будущие поколения. Дружинина отреагировала на эти слова довольно резко, попросив избавить ее от аналогий с исполнительницей хита «Муси-пуси».

«У Кати Лель какие-то зубы где-то выпадали, кто-то к ней приходит, уходит… Ну, я человек нормальный, извините меня. Говорите с Катей Лель», — призвала режиссер.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Сама 85-летняя актриса сделала прививку от коронавируса еще зимой. Кроме того, в августе она прошла ревакцинацию и чувствует себя прекрасно.

Катя Лель рассказывала, что лишилась трех зубов после встречи с инопланетянами. По словам певицы, это произошло, когда ей было 16 лет. Исполнительница заверяет, что якобы до сих пор контактирует с пришельцами.