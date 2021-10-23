Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод

Москва, 23 октября. Биокомпозитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, нитрат- и фосфат-ионов создали ученые Российского государственного университета (РГУ) совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС) РАН и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Разработка позволяет снизить количество загрязняющих веществ в жидкости на 91–99%. Применение препаратов на основе иммобилизованных микроорганизмов стало одним из наиболее перспективных биологических методов очистки воды. Способ, который разработали российские специалисты, состоит из полимерной матрицы, иммобилизованных бактерий и наполнителя. В качестве последнего исследователи применили активированный уголь и растительные компоненты, такие как мох и ряска.

«Проблема загрязнения окружающей среды глобальна, особенно сейчас. Все развитые страны понимают это и на первое место ставят решение задачи сохранения окружающей среды, поскольку сохранение окружающей среды означает улучшение качества жизни», — отметил академик РАН Алексей Дедов.

Биокомпозитные материалы являются результатом работы научного коллектива в течение десяти лет. Метод можно использовать для очистки сточных вод от неорганических ионов и нефтепродуктов. Разработку планируется выпускать в виде гранул или полотна, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Японские эксперты из Токийского университета нашли способ добыть водород из большого объема воды. В результате испытаний специалисты получили вещество, чистота которого составила 94%.