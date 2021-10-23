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Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
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Москва, 23 октября. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых с «Зенитом», который пройдет на петербургской «Газпром Арене».

Андрей Червиченко считает, что московскому «Спартаку» будет непросто добиться положительного результата в центральном поединке 12-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом бывший президент столичного клуба рассказал в интервью изданию «Чемпионат».

«Спартак» тем и отличается, что, когда нет шансов, команда может выиграть. Но если Малком и Клаудиньо сыграют, то шансов у красно-белых нет никаких. Тем более Жиго точно не выйдет на поле. Джикия один вряд ли справится с атакой «Зенита», — подчеркнул Червиченко.

Поединок в Санкт-Петербурге начнется в 19 часов по московскому времени. В прямом эфире игру лидера РПЛ с десятикратным чемпионом России покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее Сергей Семак отметил высокий уровень игроков атакующей линии «Спартака». Своим мнением об игре красно-белых в нападении тренер «Зенита» поделился в разговоре с клубной пресс-службой.

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футбол Зенит спартак червиченко рпл
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