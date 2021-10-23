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Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
vostokcement.ru  /  Востокцемент

Каир, 23 октября. Экспорт строительных материалов из Египта продемонстрировал значительный рост после резкого спада, вызванного в прошлом году пандемией COVID-19.

Одной из основных причин увеличения поставок являются экономические реформы, проведенные властями в 2016 году, которые помогли стране плавно преодолеть негативные последствия, вызванные ситуацией в сфере здравоохранения. Об этом сообщил глава Совета по экспорту строительных материалов (ECBM) Валид Гамаль ад-Дин в эфире канала SadaElBalad.

В то время как большинство стран мира имело тенденцию к полному прекращению сделок, Египет не пошел на такие кардинальные шаги. Это, в свою очередь, помогло ему занять место некоторых государств, с которыми он раньше конкурировал в данной отрасли.

По словам Гамаль ад-Дина, главными материалами для вывоза из страны являются железо, цемент, керамика, диэлектрики и мрамор. При этом последние два принесли большую часть дохода в связи с исчезновением на рынке китайской продукции.

Председатель ECBM призвал к необходимости поддерживать уровень цен на энергоносители для развития отрасли строительных материалов и повышения ее международной конкурентоспособности. Гамаль ад-Дин отметил, что египетские заводы по-прежнему работают на половину своей мощности. При этом он выразил уверенность в увеличении производительности металлургических предприятий в предстоящий период, особенно после заключения соглашений о сотрудничестве с Багдадом и Триполи и участия национальных компаний в реконструкции сооружений на территории двух стран.

Чиновник отметил, что до 2011 года только на Ливию приходилось более 25% экспорта стройматериалов Египта. Ожидается, что в ближайшие годы этот объем восстановится и даже вырастет ввиду активных усилий соседней страны по воссозданию своей инфраструктуры. Гамаль ад-Дин полагает, что в результате последних договоренностей экспорт в данном секторе увеличится примерно на 15-20%.

В начале месяца министр трудовых ресурсов АРЕ Мухаммед Саафан сообщил, что в ноябре Триполи посетит большая делегация государственных и частных компаний, чтобы согласовать планы по реализации восстановительных работ, начало которых намечено на декабрь текущего года. А в первых числах октября в Ливию прибыла техническая группа министерства с целью наладить электронную связь между двумя странами.

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египет
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