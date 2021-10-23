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Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
Кадр из фильма «Родные»

Москва, 23 октября. Актер Сергей Бурунов в 44 года остается холостяком. В новом интервью он рассказал, что хотел бы делиться новостями с кем-то, кто ждет его дома.

Сергей Бурунов в беседе с Вадимом Верником вспомнил, какой путь прошел до момента, когда его узнала вся страна. Оказалось, что в начале карьеры режиссеры не обращали на него внимания и часто отказывали в ролях. Ныне популярный актер ходил на кастинги каждый день, примерял разные образы и в итоге его заметили. Но к 44-м годам он так и не создал семьи, не познал прелести отцовства.

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — заявил в беседе с OK! звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Бурунов.

Актер признался собеседнику, что устал просто смешить людей, поэтому ищет новые пути развития своего таланта. Он снова и снова бросает себе вызовы, одним из которых стали съемки шоу «Форт Боярд».

Весной 2021 года Бурунов поделился с поклонниками, что в его жизни есть трудности. Он подчеркнул, что является прямолинейным человеком, а этот факт иногда создает сложности.

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