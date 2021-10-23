Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США

Вашингтон, 23 октября. Решение администрации президента США Джо Байдена о присвоении высшего адмиральского звания трансгендеру Рейчел Левин вызвало шквал возмущения среди зрителей американского телеканала Fox News.

Подобный случай произошел впервые в истории Вооруженных сил США и позиционируется руководством страны как «переломный момент» в борьбе за права различных меньшинств. Однако широкие круги американской общественности и популярный ведущий Fox News Такер Карлсон выразили глубокое возмущение столь странным кадровым решением. Карлсон заявил, что на тех же основаниях можно избрать членом Верховного суда США любимую лошадь Байдена.

«И как скоро CNN проинформирует нас о "переломном моменте" для прав лошадей?» — саркастически поинтересовался тележурналист.

Аудитория канала назвала «клоунадой» и полным абсурдом назначение Левин четырехзвездным адмиралом ВМС США, напомнив о сугубо штатской карьере трансгендера в области здравоохранения.

«Когда биологический мужчина называет себя первой женщиной-адмиралом с четырьмя звездами и ждет, что мы поверим этому утверждению, глубина его безумия и безумия президента, назначившего его, должна быть признана», — подчеркнул глубину своего потрясения один из комментаторов.

Ранее стало известно, что командование ВМС США намерено уволить несколько тысяч своих подчиненных за отказ прививаться от COVID-19.