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Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
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Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
wikipedia.org  /  Zff2012 / CC BY-SA 3.0

Рим, 23 октября. Американский актер Ричард Гир стал свидетелем в деле против бывшего главы МВД Италии Маттео Сальвини, которого обвиняют в незаконном удерживании мигрантов. По данным следствия, преступление совершено в 2019 году.

Маттео Сальвини также обвиняют в превышении должностных полномочий. В ходе первого судебного заседания были приняты все запросы прокуратуры на дачу показаний свидетелями. Актер Ричард Гир появится на одном из следующих слушаний, пишет агентство ANSA.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году не разрешил зайти в итальянский порт судну испанской неправительственной организации Open Arms, на борту которого находились спасенные в море мигранты. Ричард Гир побывал на том корабле и теперь готов дать показания.

Ричард Гир нечасто рассказывает фанатам подробности личной жизни. В 2020 году папарацци заметили его вместе с младшим сыном.

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