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Представитель «Газпрома» озвучил сумму долга Молдавии за газ

  /   Обновлено: 23 октября 2021 17:41
Экономика
Представитель «Газпрома» озвучил сумму долга Молдавии за газ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 октября. Власти Молдавии сами виноваты в сложившейся ситуации с поставками газа, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, сумма долга Кишинева за поставки газа составляет 433 млн долларов.

Представитель российского энергохолдинга отметил, что эти деньги молдавская сторона должна за уже поставленный газ. С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов, добавил Куприянов.

«При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — уточнил Сергей Куприянов.

Он также сообщил, что «Газпром» готов предложить новый контракт Молдавии при полном погашении долга. Представитель компании подчеркнул, что Кишинев еще не рассчитался за поставки газа в сентябре и октябре 2021 года.

По словам Куприянова, в сложившейся ситуации нет политического подтекста. Он объяснил, что «Газпром» не может позволить себе работать в убыток.

«Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», — уверен представитель «Газпрома».

Накануне переговоры между «Газпромом» и Молдавией о продлении контракта на поставки голубого топлива завершились безрезультатно. При этом, по словам премьер-министра республики Натальи Гаврилицы, Кишинев намерен продолжать диалог с российской компанией.

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Газпром газ молдавия куприянов
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