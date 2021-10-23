Дандыкин: ракеты Brimstone не спасут Киев от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ

Москва, 23 октября. Поставки британских ракет Brimstone не спасут Украину от поражения в возможном противостоянии с Военно-морским флотом России. К такому выводу пришел капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что власти Великобритании ведут переговоры с Киевом о поставках самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone. По словам экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, новыми ракетами могут оснастить украинские корабли. Генерал выразил уверенность, что благодаря наличию такого вооружения корабли ВМС Украины «станут настоящей угрозой» для Военно-морского флота России, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт назвал нелогичным решение Киева оснастить военные корабли ракетами класса «воздух-земля». По его словам, данный боеприпас создан для уничтожения подвижных наземных целей, таких как танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

«На самом деле, это не очень логичное решение — использовать ракеты класса «воздух-земля» или даже «земля-земля» по морским целям. Попасть они, конечно, смогут, но вот нанести серьезный урон — это вряд ли», — отметил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить новый военно-морской флот до 2035 года. При этом многие эксперты уверены, что Украина не сможет создать собственный флот, так как Киев не в состоянии даже отремонтировать единственный крейсер.