Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 17:58
17:54
Весь мир
Египет за год значительно увеличил экспорт стройматериалов
17:54
Шоу-бизнес
Режиссер Светлана Дружинина резко раскритиковала слова певицы Кати Лель о вакцинации
17:53
Общество
Смольный отказался от реновации разрушающегося Апраксина двора и сдал его в аренду
17:52
Общество
Российский ученый-миллиардер Валентин Гапонцев скончался в США
17:50
Хорошие новости России
Ученые РГУ имени Губкина создали биокомпозитный материал для очистки сточных вод
17:49
Спорт
Червиченко поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
17:48
Происшествия
Ростовская полиция заинтересовалась видео, на котором инспектор ДПС оскорбляет мужчину
17:43
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов боится сойти с ума от одиночества
17:43
Армия
Читатели Fox News назвали «клоунадой» назначение трансгендера адмиралом ВМС США
17:41
Общество
Ричард Гир даст показания в суде против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини
Все новости

Дандыкин: ракеты Brimstone не спасут Киев от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ
Армия
Дандыкин: ракеты Brimstone не спасут Киев от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Москва, 23 октября. Поставки британских ракет Brimstone не спасут Украину от поражения в возможном противостоянии с Военно-морским флотом России. К такому выводу пришел капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что власти Великобритании ведут переговоры с Киевом о поставках самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone. По словам экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, новыми ракетами могут оснастить украинские корабли. Генерал выразил уверенность, что благодаря наличию такого вооружения корабли ВМС Украины «станут настоящей угрозой» для Военно-морского флота России, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт назвал нелогичным решение Киева оснастить военные корабли ракетами класса «воздух-земля». По его словам, данный боеприпас создан для уничтожения подвижных наземных целей, таких как танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

«На самом деле, это не очень логичное решение — использовать ракеты класса «воздух-земля» или даже «земля-земля» по морским целям. Попасть они, конечно, смогут, но вот нанести серьезный урон — это вряд ли», — отметил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить новый военно-морской флот до 2035 года. При этом многие эксперты уверены, что Украина не сможет создать собственный флот, так как Киев не в состоянии даже отремонтировать единственный крейсер.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Дандыкин: ракеты Brimstone не спасут Киев от поражения в возможном противостоянии с ВМФ РФ
украина россия вмф рф дандыкин Brimstone
Комментировать